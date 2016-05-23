Der Momentum-Indikator misst die Änderung der Preise eines Symbols in einem bestimmten Zeitraum.

Momentum



Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten der Verwendung des Momentum-Indikators:



Als Trendfolge-Indikator ähnlich dem Indikator Moving Average Convergence/Divergence (MACD). In diesem Fall tritt ein Kauf-Signal auf, wenn der Momentum-Indikator ein Tief hatte und wieder zu steigen beginnt; ein Verkauf-Signal tritt auf, wenn er eine Spitze gebildet hat und nach unten dreht. Sie könnten einen kurzfristigen gleitenden Durchschnitt verwenden, um die Tiefs und Hochs zu erkennen. Extrem hohe oder niedrige Werte des Momentums implizieren die Fortsetzung des aktuellen Trends. Wenn also der Indikator sehr hohe Werte erreicht und dann nach unten dreht, ist ein weiterer Kursanstieg zu erwarten. In jedem Fall darf eine Position nur dann geöffnet oder geschlossen werden, nach dem die Preise das Signal des Indikators bestätigt haben.



Als ein Leit-Indikator. Diese Methode nimmt an, dass die letzte Phase eines Aufwärtstrends in der Regel von einer raschen Preiserhöhung begleitet wird (weil jeder erwartet, dass die Preise weiter steigen), und, dass das Ende eines Abwärtsmarktes von rasanten Preisrückgang gekennzeichnet ist (jeder will raus). Dies ist oft der Fall, aber es ist auch eine starke Verallgemeinerung. Wenn der Markt sich einem Hoch nähert, gibt es eine scharfe Sprung des Momentum-Indikators. Danach beginnt er zu fallen, während die Preise weiterhin steigen oder sich horizontal bewegen. Analog dazu, bei einem Tief des Marktes und einem staken Fallen des Momentums, dreht er schon wieder nach oben, lange bevor die Preise wieder zu steigen beginnen. Diese beiden Umstände führen zu einer Divergenz zwischen dem Indikator und den Preise.



Das Momentum ist das Verhältnis des aktuellen Preises zum Preis n Perioden vorher:



MOMENTUM = CLOSE (i) / CLOSE (i - n) * 100



wobei:

CLOSE (i) — der Schlusskurs des aktuellen Bar;

CLOSE (i - n) — der Schlusskurs n Bars vorher.

Beschreibung des technischen Indikators

Die vollständige Beschreibung des Momentums finden Sie hier: Technische Analyse: Momentum