모멘텀(Momentum) - MetaTrader 4용 지표
모멘텀 기술 지표는 특정 기간 동안 상품의 가격 변동을 측정합니다.
모멘텀(Momentum)
모멘텀 지표를 사용하는 방법은 기본적으로 두가지가 있습니다:
MACD(Moving Average Convergence/Divergence) 지표와 유사한 추세 추종 지표. 이 경우 모멘텀 지표가 저점을 형성하고 상승하기 시작하면 매수 신호가 발생합니다. 매도 신호는 최고점에 도달하고 하락할 때 발생합니다. 지표의 단기 이동 평균을 그려 언제가 바닥인지 피크인지 확인할 수 있습니다. 모멘텀의 값이 매우 높거나 낮으면 현재의 추세가 지속 될 것을 의미합니다. 따라서 지표가 매우 높은 값에 도달한 다음 하락하면 가격의 추가적인 상승이 예상됩니다. 어떤 경우 든 가격이 지표에 의해 생성된 신호를 확인한 후에만 포지션을 열거나 닫아야 합니다.
선행 지표로서. 이 방법은 상승 추세의 마지막 단계에는 일반적으로 급격한 가격 상승(모든 사람이 가격이 더 오를 것으로 예상할 때)이 수반되고 하락 시장의 끝은 급격한 가격 하락(모두가 나오고자 할 때)이 특징이라고 가정합니다. 이것은 종종 보여지지만 광범위한 일반화이기도 합니다. 시장이 정점에 도달하면 모멘텀 지표의 급격한 상승이 있습니다. 그 후 가격이 계속 상승하거나 수평으로 움직이는 동안 모멘텀 지표는 하락하기 시작합니다. 이와 유사하게, 시장 바닥에서 모멘텀은 급격히 떨어졌다가 가격이 오르기 훨씬 전에 다시 상승합니다. 이 두 가지 상황 모두 지표와 가격 사이의 다이버전스를 만들게 됩니다.
계산:
모멘텀은 몇(N) 기간 전 가격에 대한 오늘 가격의 비율로 계산됩니다.
MOMENTUM = CLOSE (i) / CLOSE (i - n) * 100
설명:
CLOSE(i) - 현재 바의 종가;
CLOSE(i-N) - N기간 전의 종가.
기술적 지표 설명
모멘텀에 대한 전체 설명은 기술적 분석: 모멘텀을 참고하세요
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/7781
