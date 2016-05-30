动量技术指标衡量了金融资产在一定时间区间内的价格变化。

动量指标



有两种基本的动量指标使用方法:



作为一个与移动平均汇总/分离指标(MACD)类似的跟随趋势的指标，在这种情况下，如果动量指标形成低谷并开始上升时就产生买入信号；而当它达到峰值而转头向下时就产生卖出信号。您也许想要画出一个该指标的短期移动平均以确定它是否已经到底或者到顶，特别高或者特别低的动量指标值指示了当前趋势的持续，因而如果指标达到极高点并开始下降，未来的价格可能继续增长。在任何情况下，仓位建立或者关闭都只能在价格确认了指标生成的信号之后才能进行。



作为前瞻指标本方法假定，上升趋势的最后阶段通常伴随着价格的快速增长(当每个人都期待着价格升的更高)，而熊势市场的终结是以快速价格下跌为特点的(当时每个人都想出场)。经常会有这种情况，但是也会有广泛的泛化。当市场达到高点，动量指标会有尖锐的倾角，之后，它开始下降，而价格继续增长或者水平变化，与之类似，在市场底部，动量指标快速下跌而在价格开始增长之前转向上方，这两种情况结果都会产生指标与价格的背离。



动量指标是根据当前的价格与n个周期之前的价格比例来计算的：



MOMENTUM = CLOSE (i) / CLOSE (i - n) * 100



其中:

CLOSE (i) — 当前柱的收盘价;

CLOSE (i - n) — n个柱之前的收盘价.

技术指标的描述

动量指标的完整描述位于技术分析: 动量指标部分。