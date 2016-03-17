Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann


GBP9AM - Experte für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 559
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Urheber: forxexpoolo
Advisor GBP9AM. Arbeitet mit GBPUSD. Die genaue Beschreibung finden Sie im Code.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7687
