CodeBaseSections
Watch how to download trading robots for free
Find us on Telegram!
Join our fan page
Interesting script?
So post a link to it -
let others appraise it
You liked the script? Try it in the MetaTrader 5 terminal
to pocket
Experts

TDSGlobal 4hr - expert for MetaTrader 4

Scriptor | English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Views:
6427
Rating:
(4)
Published:
Updated:
Download as ZIP How to download code from MetaEditor
MQL5 Freelance Need a robot or indicator based on this code? Order it on Freelance Go to Freelance
Author: Copyright © 2005 Bob O'Brien / Barcode

Adviser TDSGlobal 4hr.





FitFul 13 FitFul 13

Adviser FitFul 13.

Flat Trend v1.0 Flat Trend v1.0

Adviser Flat Trend v1.0 Uses indicator FlatTrend V2.

FrBestExp02 1 FrBestExp02 1

Adviser FrBestExp02 1.

FX10EA FX10EA

Adviser FX10EA.