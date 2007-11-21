Смотри, как бесплатно скачать роботов
NinaEA - эксперт для MetaTrader 4
Автор: emsjoflo
Советник NinaEA. Использует индикаторы: NINA и 0_IndInverse.
Noah10pips2006
Советник Noah10pips2006.Semilong
Этот советник обсуждался на Алпари. Открытие при движении против сделки за период 0-n1 на p1 пунктов после движения в сторону сделки за период n1-n2 на p2 пунктов. Закрытие по TP или SL.