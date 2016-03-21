Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Volume trader - Experte für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1044
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: Eine Idee von John Taylor
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7592
ZigZag_Fibo_v2beta
ZigZag Indikator mit Fobolevels.WilliamR36 With Alert
Der Indikator zeigt einen Trend an.
Vlado
Berater Vlado. Handelt nach den Werten des Williams' Percent Range (%R) IndikatorsUniversalMACrossEA
Adviser Universal MA Cross EA.