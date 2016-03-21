CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Tunnelmethod - Experte für den MetaTrader 4

Autor: Chris Battles

Dieser Advisor basiert auf Kanälen.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7596

