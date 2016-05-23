CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Indikatoren

SHI_Mod_vLine - Indikator für den MetaTrader 4

German English Русский 中文 日本語
Ansichten:
997
Rating:
(9)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Autor: Shurka & Kevin

Der Indikator wird neu gezeichnet, wenn die vertikale Linie verschoben wird. Es ist bequem, damit den Zeitrahmen des aktiven Charts zu wechseln.
Zum Beispiel: positionieren Sie auf einem höheren Zeitrahmen grob die Linie an die gewünschte Stelle und wechseln Sie in einem kleineren Zeitrahmen, um die Arbeit fortsetzen. Siehe Bild.


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7527

