SHI_Mod_vLine - Indikator für den MetaTrader 4
Autor: Shurka & Kevin
Der Indikator wird neu gezeichnet, wenn die vertikale Linie verschoben wird. Es ist bequem, damit den Zeitrahmen des aktiven Charts zu wechseln.
Zum Beispiel: positionieren Sie auf einem höheren Zeitrahmen grob die Linie an die gewünschte Stelle und wechseln Sie in einem kleineren Zeitrahmen, um die Arbeit fortsetzen. Siehe Bild.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7527
