Indikatoren

RPoint - Indikator für den MetaTrader 4

Ansichten:
948
Rating:
(8)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Autor:  Aborigen

Das Chart von X-points reversal.


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7531

