SHI_Mod_vLine - индикатор для MetaTrader 4

Автор: Shurka & Kevin

Перестроение индикатора происходит при перемещении вертикальной линии. Для навигации по графику удобно пользоваться переключением таймфреймов ипользуемого графика.
Например так: на бОльшем таймфрейме грубо позиционируем линию в нужное нам место, переходим на мелкий таймфрейм и далее работаем в нем. Смотреть рисунок.


