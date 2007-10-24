Смотри, как бесплатно скачать роботов
SHI_Mod_vLine - индикатор для MetaTrader 4
Автор: Shurka & Kevin
Перестроение индикатора происходит при перемещении вертикальной линии. Для навигации по графику удобно пользоваться переключением таймфреймов ипользуемого графика.
Например так: на бОльшем таймфрейме грубо позиционируем линию в нужное нам место, переходим на мелкий таймфрейм и далее работаем в нем. Смотреть рисунок.
