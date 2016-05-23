Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
SweetSpots - Indikator für den MetaTrader 4
Autor: Shimodax
Teilt den Chart durch horizontale Linien gerundeter Preise.
Teilt den Chart durch horizontale Linien gerundeter Preise.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7525
