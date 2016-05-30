请观看如何免费下载自动交易
作者: Ramdass - 只做了转换
本指标生成声音信号并打开卖出或者买入窗口。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7445
ADX Crossing
方向性系统(ADX). 本方向性系统是由 George Wilder 在上世纪70年代中期创建的，它是抛物线状转向与止损系统(Parabolic SAR)的补充，很多分析师进行了进一步的开发。3c_JRSX_H
本指标的属性与经典的震荡指标非常类似，使用了可以应用于RSI指标的技术分析的相同方法。
Bunnygirl 交叉与每日开盘
基于平均值的交叉。本系统的作者声明，90%的交易是获利的，并且，考虑到它的退出策略，是可能在趋势市场中获得很大利润的。Complex_Common
这是一个脉动或者信号指标。它对价格变化的反应相当敏感和快速。