方向性系统(ADX). 本方向性系统是由 George Wilder 在上世纪70年代中期创建的，它是抛物线状转向与止损系统(Parabolic SAR)的补充，很多分析师进行了进一步的开发。

本指标的属性与经典的震荡指标非常类似，使用了可以应用于RSI指标的技术分析的相同方法。