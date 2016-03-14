CodeBaseKategorien
Indikatoren

TrendOSC - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Veröffentlicht:
sinTrend.mq4 (3.16 KB) ansehen
Urheber: DVYU

TrendOSC Indikator.



Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7431

The 20's v0.20 The 20's v0.20

Indikator The 20's v0.20

Frama Indikator Frama Indikator

Der fraktale-Dimensionen-Wert wird verwendet, um eine EMA-ähnlichen gleitenden Durchschnitt zu erzeugen.

Slow-stich Slow-stich

Indikator slow-stich

Volume with Custom Moving Average Volume with Custom Moving Average

Volumen Indikator mit benutzerdefinierten Moving Average