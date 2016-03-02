コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

DynamicRS_3CLines - MetaTrader 4のためのインディケータ

Nikolay Zhilin | Japanese English Русский 中文 Deutsch
ビュー:
996
評価:
(10)
パブリッシュ済み:
平均方式のないインジケータのシリーズ4つ目のインジケータです。

新しくなったこと：

  1. 形成条件から期間が削除されました。現在、入力引数、何もありません！
  2. インジケータの配列の表示モードが更新されました。さらに、配列が別の線に表示されるようになりました。

前と同じで、以下の点にご注意ください。ポジションを開始するという判断を下すために、黄色い線がトレンドラインの間に動くバーの作成終了を待たなければなりません。最も長い時間軸を考慮する必要があります。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7420

