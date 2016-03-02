平均方式のないインジケータのシリーズ4つ目のインジケータです。

新しくなったこと：

形成条件から期間が削除されました。現在、入力引数、何もありません！ インジケータの配列の表示モードが更新されました。さらに、配列が別の線に表示されるようになりました。

前と同じで、以下の点にご注意ください。ポジションを開始するという判断を下すために、黄色い線がトレンドラインの間に動くバーの作成終了を待たなければなりません。最も長い時間軸を考慮する必要があります。