DynamicRS_3CLines - MetaTrader 4のためのインディケータ
平均方式のないインジケータのシリーズ4つ目のインジケータです。
新しくなったこと：
- 形成条件から期間が削除されました。現在、入力引数、何もありません！
- インジケータの配列の表示モードが更新されました。さらに、配列が別の線に表示されるようになりました。
前と同じで、以下の点にご注意ください。ポジションを開始するという判断を下すために、黄色い線がトレンドラインの間に動くバーの作成終了を待たなければなりません。最も長い時間軸を考慮する必要があります。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7420
