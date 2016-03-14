Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
MA-Crossover_Alert - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 821
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Urheber: Jason Robinson (jnrtrading) .
Zeigt Pfeile an den Stellen, wo sich zwei MAs kreuzen.
Zeigt Pfeile an den Stellen, wo sich zwei MAs kreuzen.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7332
MA_Alert
Indikator MA Alert.MACD_Divergence
Indikator MACD Divergence.
Level Sensor
Der Indikator zeichnet die Struktur des Marktes.Pivot Lines TimeZone
Der Indikator zeigt ein Maximum und ein Minimum vom vorherigen Tag.