Eine unterhaltsame Implementierung des Tillson T3. Die Besonderheit dieser Implementierung ist, dass sie unter der Haube 6 EMAs berechnet, aber keine zusätzlichen Indikatorpuffer für sie verwendet, was die Leistung spürbar verbessert.
AlgoForge Repository (der Quellcode ist dort in mehrere Dateien aufgeteilt, was das Lesen erleichtert): https://forge.mql5.io/boyvlad/tillson-t3/
