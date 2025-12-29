



Eine unterhaltsame Implementierung des Tillson T3. Die Besonderheit dieser Implementierung ist, dass sie unter der Haube 6 EMAs berechnet, aber keine zusätzlichen Indikatorpuffer für sie verwendet, was die Leistung spürbar verbessert.

AlgoForge Repository (der Quellcode ist dort in mehrere Dateien aufgeteilt, was das Lesen erleichtert): https://forge.mql5.io/boyvlad/tillson-t3/