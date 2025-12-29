und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Connect Disconnect Sound Alert - Experte für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Rajesh Kumar Nait
- Ansichten:
- 13
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Dieses Dienstprogramm ist ein einfaches Beispiel für die Hinzufügung einer akustischen Warnung beim Verbinden / Trennen
Fügen Sie wav-Sounddateien in den Ordner MQL5\Files\Sounds ein
Kopieren Sie den Code und kompilieren Sie das EA Utility, die angehängte Datei hat kommentierte Zeilen, da die Verwendung von #resource das Hochladen unmöglich macht
//+------------------------------------------------------------------+ //|Connect_Disconnect_Sound_Alert.mq5 | //|Urheberrecht 2024, Rajesh Kumar Nait | //| https://www.mql5.com/de/users/rajeshnait/seller | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2024, Rajesh Kumar Nait" #property link "https://www.mql5.com/de/users/rajeshnait/seller" #property version "1.00" #include <Trade/TerminalInfo.mqh> bool first = true; bool Now_IsConnected = false; bool Pre_IsConnected = true; datetime Connect_Start = 0, Connect_Stop = 0; CTerminalInfo terminalInfo; //--- Tondateien #resource "\\Files\\Sounds\\CONNECTED.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\DISCONNECTED.wav" //+------------------------------------------------------------------+ //| Experten-Initialisierungsfunktion| //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- ResetLastError(); while ( !IsStopped() ) { Pre_IsConnected = Now_IsConnected; Now_IsConnected = terminalInfo.IsConnected(); if ( first ) { Pre_IsConnected = !Now_IsConnected; } if ( Now_IsConnected != Pre_IsConnected ) { if ( Now_IsConnected ) { Connect_Start = TimeLocal(); if ( !first ) { if(!PlaySound("::Files\\Sounds\\DISCONNECTED.wav")) Print("Error: ",GetLastError()); } if ( IsStopped() ) { break; } if(!PlaySound("::Files\\Sounds\\CONNECTED.wav")) Print("Error: ",GetLastError()); } else { Connect_Stop = TimeLocal(); if ( !first ) { if(!PlaySound("::Files\\Sounds\\CONNECTED.wav")) Print("Error: ",GetLastError()); } if ( IsStopped() ) { break; } if(!PlaySound("::Files\\Sounds\\DISCONNECTED.wav")) Print("Error: ",GetLastError()); } } first = false; Sleep(1000); } //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/47846
Tillson T3 mit EMA-Berechnungen, die ohne zusätzliche Indikatorpuffer durchgeführt werden.wd.Multi_ClockPrice lite!
wd.Multi_ClockPrice lite!' ist die Lite-Version von 'wd.Multi_ClockPrice', die eine visuelle Darstellung von Serverzeit und Geldkursen im Chart bietet. Sie synchronisiert sich sekündlich mit der PC-Uhr, was eine nahtlose Aktualisierung ermöglicht, selbst wenn der MT5 offline ist. Die Geldkurse werden in Echtzeit angezeigt, was den Bedarf an Kursinformationen effizient erfüllt. Platzieren Sie Informationsetiketten im angegebenen Unterfenster und passen Sie die Positionen nach Bedarf an.
Der Accumulation/Distribution Indikator wird aus Änderung von Preis und Volumen bestimmt.Accelerator Oszillator (AC)
Der Acceleration/Deceleration Indikator (AC) misst die Beschleunigung und Verlangsamung des aktuellen Marktimpulses, der Kraft der Kursbewegung.