Expert Advisors

Connect Disconnect Sound Alert - Experte für den MetaTrader 5

Dark Ryd3r & Andrey Khatimlianskii
Veröffentlicht:
Rajesh Kumar Nait
Ansichten:
13
Rating:
(7)
Veröffentlicht:
Dieses Dienstprogramm ist ein einfaches Beispiel für die Hinzufügung einer akustischen Warnung beim Verbinden / Trennen

Fügen Sie wav-Sounddateien in den Ordner MQL5\Files\Sounds ein

Kopieren Sie den Code und kompilieren Sie das EA Utility, die angehängte Datei hat kommentierte Zeilen, da die Verwendung von #resource das Hochladen unmöglich macht

//+------------------------------------------------------------------+
//|Connect_Disconnect_Sound_Alert.mq5 |
//|Urheberrecht 2024, Rajesh Kumar Nait |
//| https://www.mql5.com/de/users/rajeshnait/seller |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, Rajesh Kumar Nait"
#property link      "https://www.mql5.com/de/users/rajeshnait/seller"
#property version   "1.00"
#include <Trade/TerminalInfo.mqh>

bool     first             = true;
bool     Now_IsConnected   = false;
bool     Pre_IsConnected   = true;
datetime Connect_Start = 0, Connect_Stop = 0;

CTerminalInfo terminalInfo;
//--- Tondateien
#resource "\\Files\\Sounds\\CONNECTED.wav"
#resource "\\Files\\Sounds\\DISCONNECTED.wav"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Experten-Initialisierungsfunktion|
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---
      ResetLastError();
      while ( !IsStopped() ) {
         Pre_IsConnected = Now_IsConnected;
         Now_IsConnected = terminalInfo.IsConnected();

         if ( first ) {
            Pre_IsConnected = !Now_IsConnected;
         }

         if ( Now_IsConnected != Pre_IsConnected ) {
            if ( Now_IsConnected ) {
               Connect_Start = TimeLocal();
               if ( !first ) {
                  if(!PlaySound("::Files\\Sounds\\DISCONNECTED.wav"))
                     Print("Error: ",GetLastError());
               }
               if ( IsStopped() ) {
                  break;
               }
               if(!PlaySound("::Files\\Sounds\\CONNECTED.wav"))
                  Print("Error: ",GetLastError());
            } else {
               Connect_Stop = TimeLocal();
               if ( !first ) {
                  if(!PlaySound("::Files\\Sounds\\CONNECTED.wav"))
                     Print("Error: ",GetLastError());
               }
               if ( IsStopped() ) {
                  break;
               }
               if(!PlaySound("::Files\\Sounds\\DISCONNECTED.wav"))
                  Print("Error: ",GetLastError());
            }
         }

         first = false;
         Sleep(1000);
      }
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

//+------------------------------------------------------------------+


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/47846

