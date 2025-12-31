Skript "Alle Indikatoren sammeln"



Dieses Skript sammelt alle Puffer der in MQL5 eingebauten Indikatoren und speichert sie zu Analysezwecken in einer CSV-Datei.





Bollinger Bands (BB):

BB_BASE_LINE: Die Basis (zentrale) Linie der Bollinger Bands.

Andere Indikatoren:

ADX-MAIN_LINE: Die Hauptlinie des Average Directional Movement Index (ADX).

Allgemeine Indikatoren:

DEMA: Doppelter exponentieller gleitender Durchschnitt.

Oszillatoren:

ATR: Durchschnittliche True Range.

Force Index. MACD-MAIN_LINE: Die Hauptlinie des Moving Average Convergence Divergence (MACD).

Relativer Stärke-Index. RVI-MAIN_LINE: Die Hauptlinie des Relative Vigor Index (RVI).

Die Signallinie des RVI. Stochastic-MAIN_LINE: Die Hauptlinie des Stochastic Oscillator.

Volumina:

AD: Accumulator Distributor.

Bill Williams:

AC: Accelerator Oscillator (Beschleuniger-Oszillator).

Die Lippen-Linie von Alligator. AO: Awesome Oszillator.

Die untere Linie von Fractals. Gator-UPPER_HISTOGRAM: Das obere Histogramm des Gator-Oszillators.

Numerische Werte:

Die numerischen Werte im Datensatz stellen die berechneten Werte für jeden entsprechenden Indikator dar. Diese Werte können je nach Indikator Preise, Prozentsätze oder andere quantitative Maße umfassen.

Verwendung:

Der Datensatz ist für verschiedene Finanzanalysen und Aufgaben des maschinellen Lernens geeignet. Er ermöglicht es Ihnen, das Verhalten verschiedener Indikatoren über verschiedene Finanzinstrumente und Zeiträume hinweg zu untersuchen. Sie können diese Funktionen nutzen, um Modelle zur Vorhersage von Markttrends zu entwickeln, Handelssignale zu erkennen oder Einblicke in die Marktdynamik zu gewinnen.