Skript "Alle Indikatoren sammeln"
Dieses Skript sammelt alle Puffer der in MQL5 eingebauten Indikatoren und speichert sie zu Analysezwecken in einer CSV-Datei.
Bollinger Bands (BB):
- BB_BASE_LINE: Die Basis (zentrale) Linie der Bollinger Bands.
- BB_UPPER_BAND: Das obere Band der Bollinger Bänder.
- BB_LOWER_BAND: Das untere Band der Bollinger Bänder.
Andere Indikatoren:
- ADX-MAIN_LINE: Die Hauptlinie des Average Directional Movement Index (ADX).
- ADX-PLUSDI_LINE: Die Linie, die die positive direktionale Bewegung im ADX darstellt.
- ADX-MINUSDI_LINE: Die Linie, die die negative direktionale Bewegung im ADX darstellt.
Allgemeine Indikatoren:
- DEMA: Doppelter exponentieller gleitender Durchschnitt.
- FRAMA: Fraktaler adaptiver gleitender Durchschnitt.
- MA: Gleitender Durchschnitt.
- SAR: Parabolischer SAR.
- StdDev: Standardabweichung.
- TEMA: Tripple Exponential Moving Average (dreifacher exponentieller gleitender Durchschnitt).
- ViDyA: Variabler dynamischer Indexdurchschnitt.
Oszillatoren:
- ATR: Durchschnittliche True Range.
- BearsPower: Bären-Power.
- BullsPower: Bulls-Power.
- Chainkin: Chainkin-Oszillator.
- CCI: Commodity Channel Index.
- Demarker: DeMarker.
- Force: Force Index.
- MACD-MAIN_LINE: Die Hauptlinie des Moving Average Convergence Divergence (MACD).
- MACD-SIGNAL_LINE: Die Signallinie des MACD.
- Momentum: Momentum.
- OsMA: Oszillator des gleitenden Durchschnitts (abgeleitet vom MACD).
- RSI: Relativer Stärke-Index.
- RVI-MAIN_LINE: Die Hauptlinie des Relative Vigor Index (RVI).
- RVI-SIGNAL_LINE: Die Signallinie des RVI.
- Stochastic-MAIN_LINE: Die Hauptlinie des Stochastic Oscillator.
- Stochastik-SIGNAL_LINE: Die Signallinie des Stochastik-Oszillators.
- WPR: Williams' Percent Range.
Volumina:
- AD: Accumulator Distributor.
- MFI: Geldflussindex.
- OBV: On Balance Volumen.
- Tick-Volumen: Tick-Volumina.
Bill Williams:
- AC: Accelerator Oscillator (Beschleuniger-Oszillator).
- Alligator-GATORJAW_LINE: Die Kieferlinie des Alligator-Indikators.
- Alligator-GATORTEETH_LINE: Die Zahnlinie des Alligators.
- Alligator-GATORLIPS_LINE: Die Lippen-Linie von Alligator.
- AO: Awesome Oszillator.
- Fractals-UPPER_LINE: Die obere Linie von Fractals.
- Fractals-LOWER_LINE: Die untere Linie von Fractals.
- Gator-UPPER_HISTOGRAM: Das obere Histogramm des Gator-Oszillators.
- Gator-LOWER_HISTOGRAM: Das untere Histogramm des Gator-Oszillators.
- BWMFI: Bill Williams Market Facilitation Index.
Numerische Werte:
Die numerischen Werte im Datensatz stellen die berechneten Werte für jeden entsprechenden Indikator dar. Diese Werte können je nach Indikator Preise, Prozentsätze oder andere quantitative Maße umfassen.
Verwendung:
Der Datensatz ist für verschiedene Finanzanalysen und Aufgaben des maschinellen Lernens geeignet. Er ermöglicht es Ihnen, das Verhalten verschiedener Indikatoren über verschiedene Finanzinstrumente und Zeiträume hinweg zu untersuchen. Sie können diese Funktionen nutzen, um Modelle zur Vorhersage von Markttrends zu entwickeln, Handelssignale zu erkennen oder Einblicke in die Marktdynamik zu gewinnen.
