Was ist ein Volumenprofil?



Das Volumenprofil-Tool, auch bekannt als horizontales Volumen, veranschaulicht das Transaktionsvolumen zu jedem Preis innerhalb einer bestimmten Zeitspanne anhand eines horizontalen Histogramms. Längere Balken zeigen ein höheres Transaktionsvolumen zu diesem Preis an, während kürzere Balken eine geringere Transaktionsaktivität darstellen. Die Berechnungen in diesem Indikator werden auf einfache Art und Weise durchgeführt, was eine schnelle und einfache Ausführung ermöglicht.

So verwenden Sie



Um das Volumenprofil innerhalb eines bestimmten Zeitintervalls anzuzeigen, setzen Sie zwei vertikale Linien, die nach der Ausführung des Indikators erscheinen, an den Anfang und das Ende dieses Intervalls. Durch Anpassen dieser Linien wird das Volumenprofil auf der Grundlage des ausgewählten Intervalls geändert.







Beispiel-Screenshot

Eingabe-Einstellungen



Berechnungszeitrahmen : Bei den Berechnungen dieses Indikators wird davon ausgegangen, dass das Volumen gleichmäßig über die gesamte Kerzenlänge (vom Tiefst- bis zum Höchststand) verteilt ist, was zu ungenauen Ergebnissen führen kann, insbesondere bei Verwendung kleiner Zeitspannen (siehe Abbildung 1). Wenn Sie diese Option im Eingabebereich ändern, können die Berechnungen auf niedrigeren Zeitrahmen (z. B. 1 Minute) basieren, was zu genauen Ergebnissen führt, die fast mit der Verwendung von Tick-Daten für die Berechnung vergleichbar sind (siehe Abbildung 2).

: Bei den Berechnungen dieses Indikators wird davon ausgegangen, dass das Volumen gleichmäßig über die gesamte Kerzenlänge (vom Tiefst- bis zum Höchststand) verteilt ist, was zu ungenauen Ergebnissen führen kann, insbesondere bei Verwendung kleiner Zeitspannen (siehe Abbildung 1). Wenn Sie diese Option im Eingabebereich ändern, können die Berechnungen auf niedrigeren Zeitrahmen (z. B. 1 Minute) basieren, was zu genauen Ergebnissen führt, die fast mit der Verwendung von Tick-Daten für die Berechnung vergleichbar sind (siehe Abbildung 2). Anzahl der VP-Balken : Die Anzahl der Histogrammbalken, wobei kleinere Zahlen die Preisspanne anzeigen, in der die meisten Transaktionen stattgefunden haben, und größere Zahlen die genauen Preise , bei denen die meisten Transaktionen stattgefunden haben. Wenn Sie diese Eingabe ändern, kann sich die Position des Point of Control (POC) verschieben, aber das liegt nicht an einem Fehler in den Berechnungen oder an Fehlern im Code, sondern daran, dass Sie nach etwas anderem suchen.

: Die Anzahl der Histogrammbalken, wobei kleinere Zahlen die anzeigen, in der die meisten Transaktionen stattgefunden haben, und größere Zahlen die , bei denen die meisten Transaktionen stattgefunden haben. Wenn Sie diese Eingabe ändern, kann sich die Position des Point of Control (POC) verschieben, aber das liegt nicht an einem Fehler in den Berechnungen oder an Fehlern im Code, sondern daran, dass Sie nach etwas anderem suchen. Angewandtes Volumen: Das Standardvolumen ist das reale Volumen. Wenn Sie jedoch "tick_volume" in der Eingabe auswählen oder wenn keine realen Volumendaten auf dem Server vorhanden sind, verwendet der Indikator Tick-Volumendaten.

Maximale VP-Balkenlänge im Verhältnis zur Chartbreite: Sie können die Länge der VP-Balken im Verhältnis zur Breite Ihres Charts einstellen.





Abbildung 1: Berechnung auf Basis des aktuellen Zeitrahmens





Abbildung 2: Berechnung auf Basis des 1-Minuten-Zeitrahmens

Vorsicht



Wenn Sie für die Berechnung niedrigere Zeitrahmen verwenden, benötigt der Indikator die Kursdaten dieses Zeitrahmens, die möglicherweise noch nicht heruntergeladen wurden. Das Herunterladen kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Haben Sie also bitte etwas Geduld und ziehen Sie die vertikalen Linien, bis das Herunterladen abgeschlossen ist!

Ich hoffe, dass der Indikator Ihnen hilft, erfolgreiche Trades zu machen und freue mich, wenn Sie die Fehler im Code kommentieren!