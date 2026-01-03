Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Zeitrahmen bis Kurzbezeichnung - Skript für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 13
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Diese Funktion liefert mir die verkürzten Namen der Zeitrahmen
Beispiel:
"M1" anstelle von "PERIOD_M1"
void OnStart() { ENUM_TIMEFRAMES timeframe = Period(); string result = GetTimeframeShortName(timeframe); Comment(result); Print(result); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Funktion zur Ermittlung der Zeitrahmen-Kurzbezeichnung //+------------------------------------------------------------------+ string GetTimeframeShortName(const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { switch(timeframe) { case PERIOD_M1: return "M1"; case PERIOD_M2: return "M2"; case PERIOD_M3: return "M3"; case PERIOD_M4: return "M4"; case PERIOD_M5: return "M5"; case PERIOD_M6: return "M6"; case PERIOD_M10: return "M10"; case PERIOD_M12: return "M12"; case PERIOD_M15: return "M15"; case PERIOD_M20: return "M20"; case PERIOD_M30: return "M30"; case PERIOD_H1: return "H1"; case PERIOD_H2: return "H2"; case PERIOD_H3: return "H3"; case PERIOD_H4: return "H4"; case PERIOD_H6: return "H6"; case PERIOD_H8: return "H8"; case PERIOD_H12: return "H12"; case PERIOD_D1: return "D1"; case PERIOD_W1: return "W1"; case PERIOD_MN1: return "MN1"; default: return ""; } }
Übersetzt aus dem Portugiesischen von MetaQuotes Ltd.
Originalartikel: https://www.mql5.com/pt/code/43357
OnTickMulti
Multisymbol OnTick.Price Density - Market Noise Index
Ein hochentwickeltes Instrument, das das Marktrauschen genau misst
Candle Grids
Zeichnen Sie ein Rechteck auf dem Diagramm, um benutzerdefinierte Raster basierend auf dem Punktwert der Eingabe zu zeichnenAccelerator Oszillator (AC)
Der Acceleration/Deceleration Indikator (AC) misst die Beschleunigung und Verlangsamung des aktuellen Marktimpulses, der Kraft der Kursbewegung.