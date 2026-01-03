und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Candle Grids - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 14
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
Zeichnen Sie ein Rechteck auf dem Diagramm, um benutzerdefinierte Raster basierend auf dem Punktwert der Eingabe zu zeichnen.
Option hinzugefügt, um einen Rechteckbereich zum Zeichnen eines Gitters zu verwenden, wenn der Benutzer dies wünscht. Modus auf true oder false setzen, true = Rechteckbereich verwenden, false = benutzerdefinierte Punkte verwenden
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/47606
