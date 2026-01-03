CodeBaseKategorien
Candle Grids - Indikator für den MetaTrader 5

Rajesh Kumar Nait
Zeichnen Sie ein Rechteck auf dem Diagramm, um benutzerdefinierte Raster basierend auf dem Punktwert der Eingabe zu zeichnen.

Option hinzugefügt, um einen Rechteckbereich zum Zeichnen eines Gitters zu verwenden, wenn der Benutzer dies wünscht. Modus auf true oder false setzen, true = Rechteckbereich verwenden, false = benutzerdefinierte Punkte verwenden


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/47606

