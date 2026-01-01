und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Input and output of onnx model - Skript für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 17
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
ONNX ist ein Open-Source-Format zur Darstellung von Modellen für maschinelles Lernen. Das Skript ermöglicht es dem Benutzer, eine ONNX-Modelldatei über einen Dateidialog auszuwählen. Anschließend erstellt es eine ONNX-Sitzung, ruft Informationen über die Eingabe- und Ausgabetensoren des Modells ab und gibt diese Informationen auf der Konsole aus.
Hier ist eine Aufschlüsselung der Funktionalität des Skripts:
-
Auswahl der Datei:
- Das Skript fordert den Benutzer auf, eine ONNX-Modelldatei über einen Dateidialog auszuwählen.
-
Modell-Verarbeitung:
- Das Skript zeigt eine Meldung an, die besagt, dass die ONNX-Modelldatei verarbeitet wird, und nennt den Dateinamen und zeigt an, dass Debug-Protokolle aktiviert sind.
-
ONNX-Sitzung erstellen:
- Es wird eine ONNX-Sitzung unter Verwendung der ausgewählten Modelldatei erstellt.
- Wenn bei der Erstellung der Sitzung ein Fehler auftritt, wird eine Fehlermeldung auf der Konsole ausgegeben und das Skript beendet.
-
Eingabe-Informationen:
- Es ruft Informationen über die Eingabe-Tensoren im ONNX-Modell ab und gibt sie aus.
- Für jeden Eingabetensor werden der Eingabeindex, der Eingabename und zusätzliche Informationen ausgegeben, die mit der Funktion OnnxGetInputTypeInfo abgerufen wurden.
-
Ausgabe-Informationen:
- Sie ruft Informationen über die Ausgangstensoren im ONNX-Modell ab und druckt sie aus.
- Für jeden Ausgabentensor werden der Ausgabeindex, der Name der Ausgabe und zusätzliche Informationen, die mit der Funktion OnnxGetOutputTypeInfo abgerufen wurden, ausgegeben.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/47696
In der grafischen Darstellung stellt die Techanalyse die Trendlinie rechts von den Kerzen beim Zusammenbruch (in grün) dar. Nach dem Zusammenbruch wird die Bewegung entlang der roten Linie angenommen.Candle ZigZag
Candle ZigZag ist ein Indikator, der seinen Schenkel ändert, wenn sich die Farbe einer Kerze ändert.
Der Accumulation/Distribution Indikator wird aus Änderung von Preis und Volumen bestimmt.Accelerator Oszillator (AC)
Der Acceleration/Deceleration Indikator (AC) misst die Beschleunigung und Verlangsamung des aktuellen Marktimpulses, der Kraft der Kursbewegung.