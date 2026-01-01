ONNX ist ein Open-Source-Format zur Darstellung von Modellen für maschinelles Lernen. Das Skript ermöglicht es dem Benutzer, eine ONNX-Modelldatei über einen Dateidialog auszuwählen. Anschließend erstellt es eine ONNX-Sitzung, ruft Informationen über die Eingabe- und Ausgabetensoren des Modells ab und gibt diese Informationen auf der Konsole aus.

Hier ist eine Aufschlüsselung der Funktionalität des Skripts:

Auswahl der Datei: Das Skript fordert den Benutzer auf, eine ONNX-Modelldatei über einen Dateidialog auszuwählen. Modell-Verarbeitung: Das Skript zeigt eine Meldung an, die besagt, dass die ONNX-Modelldatei verarbeitet wird, und nennt den Dateinamen und zeigt an, dass Debug-Protokolle aktiviert sind. ONNX-Sitzung erstellen: Es wird eine ONNX-Sitzung unter Verwendung der ausgewählten Modelldatei erstellt.

Wenn bei der Erstellung der Sitzung ein Fehler auftritt, wird eine Fehlermeldung auf der Konsole ausgegeben und das Skript beendet. Eingabe-Informationen: Es ruft Informationen über die Eingabe-Tensoren im ONNX-Modell ab und gibt sie aus.

Für jeden Eingabetensor werden der Eingabeindex, der Eingabename und zusätzliche Informationen ausgegeben, die mit der Funktion OnnxGetInputTypeInfo abgerufen wurden. Ausgabe-Informationen: Sie ruft Informationen über die Ausgangstensoren im ONNX-Modell ab und druckt sie aus.

Für jeden Ausgabentensor werden der Ausgabeindex, der Name der Ausgabe und zusätzliche Informationen, die mit der Funktion OnnxGetOutputTypeInfo abgerufen wurden, ausgegeben.





Das Skript ist nützlich, um die Struktur von ONNX-Modellen zu untersuchen und Einblicke in die Eingabe- und Ausgabetensoren, ihre Namen und ihre Eigenschaften zu erhalten. Es ist besonders hilfreich für die Fehlersuche und das Verständnis der Eigenschaften von ONNX-Modellen, die in Anwendungen für maschinelles Lernen verwendet werden.









