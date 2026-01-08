und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Aklamavo Quarters Theory - Indikator für den MetaTrader 5
Dieser Indikator setzt die "Quartals-Theorie" um - ein Konzept der technischen Analyse, das die Kursbewegung in vier Quartale um ein zentrales Basisniveau unterteilt. Der Indikator ist für mehrere Anlagetypen geeignet (Devisen, Aktien, Rohstoffe usw.) und bietet visuelle Quartalebenen auf dem Diagramm.
Konzept der Quartale-Theorie:
-
Basisniveau: Zentraler Referenzpreis
-
Quartal 1: Preisspanne von Basis bis Basis + Quartalsspanne
-
Quartal 2: Preisspanne von Base + Quarter Range bis Base + 2*Quarter Range
-
Quartal 3: Preisspanne von Basis - Quartalsspanne bis Basis
-
Quartal 4: Preisspanne von Basis - 2*Quarter Range bis Basis - Quarter Rang
1. Flexible Berechnung des Base Levels:
-
Aktueller Tagesschluss: Letzter Schlusskurs
-
Vortagesschluss: Schlusskurs von gestern
-
Vorwochen-Schlusskurs: Schlusskurs der letzten Woche
-
Vormonatlicher Schlusskurs: Schlusskurs des letzten Monats
-
Weekly/Monthly Open: Preis zum Wochen-/Monatsbeginn
-
Benutzerdefiniertes Niveau: Benutzerdefiniertes Preisniveau
-
-
Pips: Forex-spezifisches Maß
-
Punkte: Kleinste Kursabstufung
-
Prozentsatz: Prozentsatz des Basisniveaus
-
Absolut: Festpreiswert
-
Automatische Erkennung von Forex und anderen Instrumenten
-
Anpassung der Pip-Berechnungen für verschiedene Symbolformate
-
Zuverlässiger Umgang mit nicht verfügbaren Zeitrahmen
2. Mehrere Viertelgrößeneinheiten:
3. Multi-Asset-Unterstützung:
Handelsanwendungen:
Unterstützung/Widerstand:
-
Quartalsgrenzen fungieren als dynamische Unterstützung/Widerstand
-
Mittlere Linien als potenzielle Umkehrpunkte
Trendanalyse:
-
Kurs im Quartal 1/2 deutet auf zinsbullische Tendenz hin
-
Kurs im Quartal 3/4 deutet auf eine rückläufige Tendenz hin
-
Quartalsübergänge deuten auf Trendwechsel hin
Handel in einer Spanne:
-
Handeln Sie zwischen den Quartalsgrenzen
-
Achten Sie auf Reaktionen an den Quartalsmittelpunkten
