Dieser Indikator setzt die "Quartals-Theorie" um - ein Konzept der technischen Analyse, das die Kursbewegung in vier Quartale um ein zentrales Basisniveau unterteilt. Der Indikator ist für mehrere Anlagetypen geeignet (Devisen, Aktien, Rohstoffe usw.) und bietet visuelle Quartalebenen auf dem Diagramm.

Konzept der Quartale-Theorie:

Basisniveau : Zentraler Referenzpreis

Quartal 1 : Preisspanne von Basis bis Basis + Quartalsspanne

Quartal 2 : Preisspanne von Base + Quarter Range bis Base + 2*Quarter Range

Quartal 3 : Preisspanne von Basis - Quartalsspanne bis Basis

Quartal 4 : Preisspanne von Basis - 2*Quarter Range bis Basis - Quarter Rang 1. Flexible Berechnung des Base Levels: Aktueller Tagesschluss : Letzter Schlusskurs Vortagesschluss : Schlusskurs von gestern Vorwochen-Schlusskurs : Schlusskurs der letzten Woche Vormonatlicher Schlusskurs : Schlusskurs des letzten Monats Weekly/Monthly Open : Preis zum Wochen-/Monatsbeginn Benutzerdefiniertes Niveau : Benutzerdefiniertes Preisniveau







2. Mehrere Viertelgrößeneinheiten: Pips : Forex-spezifisches Maß



Punkte : Kleinste Kursabstufung



Prozentsatz : Prozentsatz des Basisniveaus



Absolut : Festpreiswert

3. Multi-Asset-Unterstützung: Automatische Erkennung von Forex und anderen Instrumenten



Anpassung der Pip-Berechnungen für verschiedene Symbolformate



Zuverlässiger Umgang mit nicht verfügbaren Zeitrahmen

Handelsanwendungen: Unterstützung/Widerstand: Quartalsgrenzen fungieren als dynamische Unterstützung/Widerstand

Mittlere Linien als potenzielle Umkehrpunkte Trendanalyse: Kurs im Quartal 1/2 deutet auf zinsbullische Tendenz hin

Kurs im Quartal 3/4 deutet auf eine rückläufige Tendenz hin

Quartalsübergänge deuten auf Trendwechsel hin Handel in einer Spanne: Handeln Sie zwischen den Quartalsgrenzen

Achten Sie auf Reaktionen an den Quartalsmittelpunkten





































