Indikatoren

Wickless Breakout - Indikator für den MetaTrader 5

Rajesh Kumar Nait | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
29
Rating:
(4)
Veröffentlicht:
NoWick.mq5 (4.28 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Wenn eine Kerze einen fehlenden Docht hat, wird sie mit einem "x" in Wingdings gezeichnet.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/47330

