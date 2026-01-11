CodeBaseKategorien
Skripte

Sample program for async/sync all close. - Skript für den MetaTrader 5

Veröffentlicht:
Dies ist ein einfaches Programm, um asynchrone und synchrone Abschlüsse zu vergleichen.
Es handelt sich um ein Beispielprogramm, das Sie für Ihre eigenen Testzwecke abändern können, z. B. indem Sie Bedingungen hinzufügen.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/47413

