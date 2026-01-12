CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

DCC / Piercing - Indikator für den MetaTrader 5

Rajesh Kumar Nait | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
14
Rating:
(7)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Wenn die vorherige Kerze bärisch und die aktuelle Kerze bullisch ist und die Eröffnung unter dem Schluss der vorherigen Kerze liegt, wird ein bullischer Pfeil angezeigt.

Wenn die vorherige Kerze ein Bulle und die aktuelle Kerze ein Bär ist und die Eröffnung über dem Schlusskurs der vorherigen Kerze liegt, wird ein bärischer Pfeil angezeigt.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/47333

BinanceQuotesDownloader BinanceQuotesDownloader

Anzeige von Binance-Kursen im Echtzeitmodus

Candlestick Wick Imbalance Candlestick Wick Imbalance

Kerzenständer Docht Ungleichgewicht

Accumulation/Distribution Accumulation/Distribution

Der Accumulation/Distribution Indikator wird aus Änderung von Preis und Volumen bestimmt.

Accelerator Oszillator (AC) Accelerator Oszillator (AC)

Der Acceleration/Deceleration Indikator (AC) misst die Beschleunigung und Verlangsamung des aktuellen Marktimpulses, der Kraft der Kursbewegung.