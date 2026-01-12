und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
DCC / Piercing - Indikator für den MetaTrader 5
Wenn die vorherige Kerze bärisch und die aktuelle Kerze bullisch ist und die Eröffnung unter dem Schluss der vorherigen Kerze liegt, wird ein bullischer Pfeil angezeigt.
Wenn die vorherige Kerze ein Bulle und die aktuelle Kerze ein Bär ist und die Eröffnung über dem Schlusskurs der vorherigen Kerze liegt, wird ein bärischer Pfeil angezeigt.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/47333
