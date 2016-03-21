und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Ergodic Mean Deviation Index Oscillator Ergodic_MDI - Indikator für den MetaTrader 5
Urheber: Andrey N. Bolkonsky
Der Ergodic MDI-Oscillator von William Blau basiert auf dem Index für die mittlere Abweichung (Mean Deviation Index) (Sehen Sie auch hier: Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis).Usage:
- Die Datei WilliamBlau.mqh muss in das folgende Verzeichnis kopiert werden: terminal_data_folder\MQL5\Include\
- Die Datei Blau_Ergodic_MDI.mq5 muss in das folgende Verzeichnis kopiert werden: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\
Ergodic MDI-Indikator von William Blau
Berechnung:
Der Ergodic Mean Deviation Oscillator wird wie folgt berechnet:
Ergodic_MDI(price,r,s,u) = MDI(price,r,s,u)
SignalLine(price,r,s,u,ul) = EMA( Ergodic_MDI(price,r,s,u) ,ul)
wobei:
- Ergodic_MDI() - Ergodic (mean deviation indicator MDI(price,r,s,u));
- SignalLine() - Signal Line - exponentially smoothed moving average of a period ul, angewendet auf ergodic;
- ul - Periode des EMA von der Signallinie.
- graphic plot #0 - Ergodic (Mean Deviation Indicator):
- r - period of the 1st EMA, angewendet auf price (by default r=20);
- s - period of the 2nd EMA, angewendet auf mean deviation (by default s=5);
- u - period of the 3rd EMA, angewendet auf result of the 2nd smoothing (by default u=3);
- graphic plot #1 - Signallinie:
- ul - EMA period of a Signal Line, angewendet auf ergodic (by default ul=3);
- AppliedPrice - price type (Vorgabe: AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
- r>1;
- s>0, u>0. Wenn r, s oder u =1, wird keine Glättung angewendet;
- ul>0. Wenn ul=1, Dann sind die Signallinie und der Mean Deviation-Index identisch;
- Min. rates=(r+s+u+ul-4+1).
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/374
Stochastic Momentum Oscillator von William Blau.
Ergodic MACD Oscillator von William Blau.