Ergodic Mean Deviation Index Oscillator Ergodic_MDI - Indikator für den MetaTrader 5

Urheber: Andrey N. Bolkonsky

Der Ergodic MDI-Oscillator von William Blau basiert auf dem Index für die mittlere Abweichung (Mean Deviation Index) (Sehen Sie auch hier: Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis).

Usage:
  • Die Datei WilliamBlau.mqh muss in das folgende Verzeichnis kopiert werden: terminal_data_folder\MQL5\Include\
  • Die Datei Blau_Ergodic_MDI.mq5 muss in das folgende Verzeichnis kopiert werden: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\

Ergodic MDI-Indikator von William Blau

Berechnung:

Der Ergodic Mean Deviation Oscillator wird wie folgt berechnet:

Ergodic_MDI(price,r,s,u) = MDI(price,r,s,u)
SignalLine(price,r,s,u,ul) = EMA( Ergodic_MDI(price,r,s,u) ,ul)

wobei:

  • Ergodic_MDI() - Ergodic (mean deviation indicator MDI(price,r,s,u));
  • SignalLine() - Signal Line - exponentially smoothed moving average of a period ul, angewendet auf ergodic;
  • ul - Periode des EMA von der Signallinie.
Eingabeparameter:
  • graphic plot #0 - Ergodic (Mean Deviation Indicator):
    • r - period of the 1st EMA, angewendet auf price (by default r=20);
    • s - period of the 2nd EMA, angewendet auf mean deviation (by default s=5);
    • u - period of the 3rd EMA, angewendet auf result of the 2nd smoothing (by default u=3);
  • graphic plot #1 - Signallinie:
    • ul - EMA period of a Signal Line, angewendet auf ergodic (by default ul=3);
  • AppliedPrice - price type (Vorgabe: AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
Hinweis:
  • r>1;
  • s>0, u>0. Wenn r, s oder u =1, wird keine Glättung angewendet;
  • ul>0. Wenn ul=1, Dann sind die Signallinie und der Mean Deviation-Index identisch;
  • Min. rates=(r+s+u+ul-4+1).

