Der Indikator zeichnet einen Kanal basierend auf zwei gleitenden Durchschnitten mit unterschiedlichen Perioden in separaten Fenstern.



Der Wechsel der Farbe des Kanals zeigt den Trendwechsel an.

Der DRAW_FILLING Zeichenstil zeichnet die gefüllte Fläche zwischen den Werten von zwei Indikatorspeichern. Eigentlich zeichnet er zwei Linien und füllt den dazwischen liegenden Raum mit einer angegebenen Farbe aus. Die Farbe des Kanals wechselt alle N Ticks. Die variable N ist als Eingabeparameter definiert und kann im Eigenschaftenfenster verändert werden.

Beachten Sie, dass die anfänglichen Eigenschaften von der plot1 graphic plot (DRAW_FILLING) durch die #property Präprozessor-Direktiven definiert werden, später werden diese Eigenschaften per Zufall geändert (OnCalculate() Funktion).

