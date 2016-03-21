und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
DRAW_FILLING - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator zeichnet einen Kanal basierend auf zwei gleitenden Durchschnitten mit unterschiedlichen Perioden in separaten Fenstern.
Der Wechsel der Farbe des Kanals zeigt den Trendwechsel an.
Der DRAW_FILLING Zeichenstil zeichnet die gefüllte Fläche zwischen den Werten von zwei Indikatorspeichern. Eigentlich zeichnet er zwei Linien und füllt den dazwischen liegenden Raum mit einer angegebenen Farbe aus. Die Farbe des Kanals wechselt alle N Ticks. Die variable N ist als Eingabeparameter definiert und kann im Eigenschaftenfenster verändert werden.
Beachten Sie, dass die anfänglichen Eigenschaften von der plot1 graphic plot (DRAW_FILLING) durch die #property Präprozessor-Direktiven definiert werden, später werden diese Eigenschaften per Zufall geändert (OnCalculate() Funktion).
Sehen Sie auch: The Drawing Styles in MQL5.
Der DRAW_ZIGZAG Zeichenstil erlaubt das Zeichnen von Abschnitten unter der Verwendung der Werte von zwei Indikator speichern. Es sieht ähnlich aus wie DRAW_SECTION, aber er erlaubt es, vertikale Abschnitte innerhalb einer Bar zu zeichnen.DRAW_ARROW
Der DRAW_ARROW Zeichenstil zeichnet Pfeile (chars).
Der DRAW_BARS Zeichenstil wird verwendet um eine Bar zu zeichnen wobei auf die Werte von vier Indikatorspeichern zurückgegriffen wird: Die Kurse von Open, High, Low and Close.DRAW_CANDLES
Der DRAW_CANDLES Zeichenstil wird verwendet um eine Kerze zu zeichnen wobei auf die Werte von vier Indikatorspeichern zurückgegriffen wird: Die Kurse von Open, High, Low and Close.