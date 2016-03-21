und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Premier Stochastic Oscillator [v01] - Indikator für den MetaTrader 5
ak20
1504
Real author:
traderak20, basierend auf dem Artikel in TASC magazine by Lee Leibfarth (August 2008), um den artiukel zu lesen, schauen Sie bitte unter traders.com (Ein Abonnement ist erforderlich).
Anweisungen, wie der Premier Stochastic Oscillator benutzt wird, finden Sie unter: investopedia.com
Sie können hier die gleichen Parameter verwenden wie bei dem normalen Stochastic indicator, und für die Periode des EMA, welche für die Berechnung des Premier Stochastic Oscillator benötigt werden.
Über die Parametereingabe kann der Oszillator so eingestellt werden dass er als Histogramm und/oder als Linie, einfarbig oder mehrfarbig dargestellt wird. Sie können auch noch Pfeile hinzufügen, um das Überschreiten der äußeren Begrenzungen deutlich anzuzeigen. Das ist sehr hilfreich, wenn sie nur die Linie und nicht das Histogramm verwenden.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/339
