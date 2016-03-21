Der Indikator zeichnet Pfeile an die Bar bei der der Close-Kurs größer ist als der Close-Kurs der vorherigen bar.

Die Farbe, die Breite und der Stil ändern sich zufällig jede N Ticks. Die variable N ist als Eingabeparameter definiert und kann im Eigenschaftenfenster verändert werden. Beachten Sie, dass die anfänglichen Eigenschaften von der plot1 graphic plot (DRAW_ARROW) durch die #property Präprozessor-Direktiven definiert werden, später werden diese Eigenschaften per Zufall geändert (OnCalculate() Funktion).

Sehen Sie auch: The Drawing Styles in MQL5.