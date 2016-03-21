CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

DRAW_ARROW - Indikator für den MetaTrader 5

MetaQuotes | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
1094
Rating:
(16)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator zeichnet Pfeile an die Bar bei der der Close-Kurs größer ist als der Close-Kurs der vorherigen bar.

Die Farbe, die Breite und der Stil ändern sich zufällig jede N Ticks. Die variable N ist als Eingabeparameter definiert und kann im Eigenschaftenfenster verändert werden. Beachten Sie, dass die anfänglichen Eigenschaften von der plot1 graphic plot (DRAW_ARROW) durch die #property Präprozessor-Direktiven definiert werden, später werden diese Eigenschaften per Zufall geändert (OnCalculate() Funktion).

Sehen Sie auch: The Drawing Styles in MQL5.

DRAW_ARROW


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/334

DRAW_HISTOGRAM2 DRAW_HISTOGRAM2

Der DRAW_HISTOGRAM Zeichenstil wird verwendet für das Zeichnen der Werte zweier Indikator-Speicher (indicator buffer) als Histogramm.

DRAW_HISTOGRAM DRAW_HISTOGRAM

Der DRAW_HISTOGRAM Zeichenstil wird verwendet für das Zeichnen der Werte eines Indikator-Speichers (indicator buffer) als Histogramm.

DRAW_ZIGZAG DRAW_ZIGZAG

Der DRAW_ZIGZAG Zeichenstil erlaubt das Zeichnen von Abschnitten unter der Verwendung der Werte von zwei Indikator speichern. Es sieht ähnlich aus wie DRAW_SECTION, aber er erlaubt es, vertikale Abschnitte innerhalb einer Bar zu zeichnen.

DRAW_FILLING DRAW_FILLING

Der DRAW_FILLING Zeichenstil zeichnet eine gefüllte Fläche zwischen den Werten von 2 Indikatorspeichern. Eigentlich zeichnet er zwei Linien und füllt den dazwischen liegenden Raum mit einer angegebenen Farbe aus.