DRAW_ARROW - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator zeichnet Pfeile an die Bar bei der der Close-Kurs größer ist als der Close-Kurs der vorherigen bar.
Die Farbe, die Breite und der Stil ändern sich zufällig jede N Ticks. Die variable N ist als Eingabeparameter definiert und kann im Eigenschaftenfenster verändert werden. Beachten Sie, dass die anfänglichen Eigenschaften von der plot1 graphic plot (DRAW_ARROW) durch die #property Präprozessor-Direktiven definiert werden, später werden diese Eigenschaften per Zufall geändert (OnCalculate() Funktion).
Sehen Sie auch: The Drawing Styles in MQL5.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/334
Der DRAW_HISTOGRAM Zeichenstil wird verwendet für das Zeichnen der Werte zweier Indikator-Speicher (indicator buffer) als Histogramm.DRAW_HISTOGRAM
Der DRAW_HISTOGRAM Zeichenstil wird verwendet für das Zeichnen der Werte eines Indikator-Speichers (indicator buffer) als Histogramm.
Der DRAW_ZIGZAG Zeichenstil erlaubt das Zeichnen von Abschnitten unter der Verwendung der Werte von zwei Indikator speichern. Es sieht ähnlich aus wie DRAW_SECTION, aber er erlaubt es, vertikale Abschnitte innerhalb einer Bar zu zeichnen.DRAW_FILLING
Der DRAW_FILLING Zeichenstil zeichnet eine gefüllte Fläche zwischen den Werten von 2 Indikatorspeichern. Eigentlich zeichnet er zwei Linien und füllt den dazwischen liegenden Raum mit einer angegebenen Farbe aus.