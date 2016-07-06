CodeBaseKategorien
Skripte

Demo_Create_OBJ_BITMAP_Script - Skript für den MetaTrader 5

Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Mit dem grafischen Objekt OBJ_BITMAP können Sie BMP-Bilder in den Chart hochladen. So hat man zusätzliche Möglichkeiten für die visuelle Darstellung von Informationen.

  • Die Datei mql5_logo.bmp ist in das Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Images\ zu entpacken.

Der Anzeigetyp hängt von der Eigenschaft "Draw image as background" ab.

Standardmäßig ist für alle grafischen Objekte, die in MQL5 erstellt wurden, die Option "Disable selection" aktiviert.

Demo_Create_OBJ_BITMAP_Script

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/290

