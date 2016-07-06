Demo_Create_OBJ_BITMAP_Script

Mit dem grafischen Objekt OBJ_BITMAP können Sie BMP-Bilder in den Chart hochladen. So hat man zusätzliche Möglichkeiten für die visuelle Darstellung von Informationen.



Die Datei mql5_logo.bmp ist in das Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Images\ zu entpacken.



Der Anzeigetyp hängt von der Eigenschaft "Draw image as background" ab.



Standardmäßig ist für alle grafischen Objekte, die in MQL5 erstellt wurden, die Option "Disable selection" aktiviert.



