Demo_Create_OBJ_BITMAP_Script - Skript für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1051
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Mit dem grafischen Objekt OBJ_BITMAP können Sie BMP-Bilder in den Chart hochladen. So hat man zusätzliche Möglichkeiten für die visuelle Darstellung von Informationen.
- Die Datei mql5_logo.bmp ist in das Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Images\ zu entpacken.
Der Anzeigetyp hängt von der Eigenschaft "Draw image as background" ab.
Standardmäßig ist für alle grafischen Objekte, die in MQL5 erstellt wurden, die Option "Disable selection" aktiviert.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/290
