i-HighLow_Channel_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Der i-HighLow Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Um eine korrekte Ausführung des Indikators zu gewährleisten, kopieren Sie die compilierte i-HighLow.ex5 Indikator Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Abbildung 1. Indikator i-HighLow_Channel_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2408

