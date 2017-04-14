入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むNRTR_extr_ZigZag指標で鵜s。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

この指標にはNRTR_extr_ZigZag.mq5指標ファイルが必要です。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図1 NRTR_extr_ZigZag_HTF指標