記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
NRTR_extr_ZigZag_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むNRTR_extr_ZigZag指標で鵜s。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
この指標にはNRTR_extr_ZigZag.mq5指標ファイルが必要です。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
図1 NRTR_extr_ZigZag_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17543
