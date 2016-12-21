Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
BykovTrend - Indikator für den MetaTrader 5
Nikolay Kositsin
1510
Wirklicher Autor:
Ramdass - Conversion only
Eine einfache Kennzeichnung eines neu entstandenen Trends durch farbige Pfeile auf dem Chart. Der Indikator basiert auf Williams' Percent Range (WPR).
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 28.09.20107
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/497
