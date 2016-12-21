Wirklicher Autor:

Ramdass - Conversion only

Eine einfache Kennzeichnung eines neu entstandenen Trends durch farbige Pfeile auf dem Chart. Der Indikator basiert auf Williams' Percent Range (WPR).

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 28.09.20107



