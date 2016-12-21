CodeBaseKategorien
Indikatoren

BykovTrend - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1510
(26)
Wirklicher Autor:

Ramdass - Conversion only

Eine einfache Kennzeichnung eines neu entstandenen Trends durch farbige Pfeile auf dem Chart. Der Indikator basiert auf Williams' Percent Range (WPR).

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 28.09.20107

BykovTrend indicator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/497

