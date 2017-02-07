CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

ColorJSatl_Digit_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
627
Rating:
(12)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator ColorJSatl_Digit mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Die Periode des Indikatorscharts  (Timeframe)

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator ColorJSatl_Digit.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator ColorJSatl_Digit_HTF

in Abb.1. Der Indikator ColorJSatl_Digit_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16402

si_q_asi_HTF si_q_asi_HTF

Der Indikator si_q_asi mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

Bear_Bulls_Power_HTF Bear_Bulls_Power_HTF

Der Indikator Bear_Bulls_Power mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

BalanceOfPower_Histogram_Alert BalanceOfPower_Histogram_Alert

Der Indikator Balance of Power (BOP) in Form von einem farbigen Histogramm, welches die Kraft und die Richtung des geltenden Trends mit der Abgabe der Alerts zeigt, und schickt die Email-Nachrichten und die push-Nachrichten ins Smartphone.

ColorJFatl_Digit_Alert ColorJFatl_Digit_Alert

Der Indikator ColorJFatl_Digit mit der Eingabe der Alerts, der Sendung der Emailnachrichten und der push-Nachrichten aufs Smartphon.