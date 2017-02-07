und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ColorXvaMA_Digit_StDev - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 740
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der echte Autor:
J.B
Der Indikator vaMA mit der Ersetzungsmöglichkeit der Mittelung, mit der Anzeige des letzten Wertes in Form von einer Preismarkierung und mit der Möglichkeit, die Ebene des Indikators zur erforderlichen Anzahl der Ordnung abzurunden. Außerdem mit der zusätzlichen Indikation der Kraft des Trends durch farbige Punkten aufgrund des Algorithmus der standardmäßigen Abweichung. Die Folge der Abrundung wird von der Eingangsvariable des Indikators Digit bestimmt:
input uint Digit=3; //Die Anzahl der Ränge der Abrundung
Wenn die standarte Abweichung des Indikators ColorJ2JMA im Bereich zwischen der Werte der Parameter dK1 und dk2, dann entsteht auf dem gleitenden Mittelwert ein kleiner farbiger Punkt mit einer Farbe, die der aktuellen Trendsrichtung entspricht.
input double dK1=1.5; // Koeffizient 1 für den quadratischen Filter input double dK2=2.5; // Koeffizient 2 für den quadratischen Filter
Wenn der Wert der standardmäßigen Abweichung mehr als Wert des Eingangsparameters dk2 wird, so wird der farbige Punkt größer. So wird die Indikation der Trendskraft mit drei Niveaus der Kraft erhalten:
- Schwach — gibt es keinen farbigen Punkten;
- Mittler — die kleinen farbigen Punkte;
- Stark — die großen farbigen Punkte.
Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.
in Abb.1. Der Indikator ColorXvaMA_Digit_StDev
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16340
Die Synchronisation der vorgeführten Bars auf allen im Terminal geöffneten Charts.Histogram Bid and Ask prices
Die statistische Verteilung der Preise Bid und Ask auf dem Chart in Form vom Histogramm.
Der Experte Exp_ColorXvaMA_Digit wurde aufgrund der veränderten Farbe des Indikators ColorXvaMA_Digit gebaut.XvaMA_HTF
Der Indikator XvaMA mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.