Der echte Autor:

J.B

Der Indikator vaMA mit der Ersetzungsmöglichkeit der Mittelung, mit der Anzeige des letzten Wertes in Form von einer Preismarkierung und mit der Möglichkeit, die Ebene des Indikators zur erforderlichen Anzahl der Ordnung abzurunden. Außerdem mit der zusätzlichen Indikation der Kraft des Trends durch farbige Punkten aufgrund des Algorithmus der standardmäßigen Abweichung. Die Folge der Abrundung wird von der Eingangsvariable des Indikators Digit bestimmt:



input uint Digit=3;

Wenn die standarte Abweichung des Indikators ColorJ2JMA im Bereich zwischen der Werte der Parameter dK1 und dk2, dann entsteht auf dem gleitenden Mittelwert ein kleiner farbiger Punkt mit einer Farbe, die der aktuellen Trendsrichtung entspricht.

input double dK1= 1.5 ; input double dK2= 2.5 ;

Wenn der Wert der standardmäßigen Abweichung mehr als Wert des Eingangsparameters dk2 wird, so wird der farbige Punkt größer. So wird die Indikation der Trendskraft mit drei Niveaus der Kraft erhalten:

Schwach — gibt es keinen farbigen Punkten; Mittler — die kleinen farbigen Punkte; Stark — die großen farbigen Punkte.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

in Abb.1. Der Indikator ColorXvaMA_Digit_StDev