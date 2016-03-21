Urheber:

Tushar Chande

In der Sanskrit-Sprachege bedeutet "aroon" "Das frühe Licht der Morgenröte". Der Aroon Indikator kann Kursbewegungen vom einem sich in einem Trend befindenden Markt hin zu einem sich seitwärts verändernden Markt prognostizieren.



Er kann mit der folgenden Gleichung berechnet werden:

Aroon Oscillator = Bearish Indikator - Bullish Indikator



wobei:

Bullish Indikator = [(N Perioden - N Perioden von dem größten Maximum / N Perioden] * 100

Bearish Indikator = [(N Perioden - N Perioden vom kleinsten Minimum) / N Perioden] * 100



Die AroonOscillator Analyse beinhaltet drei wichtige Signale.