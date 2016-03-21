CodeBaseKategorien
Aroon Oscillator - Indikator für den MetaTrader 5
Aroon Oscillator - Indikator für den MetaTrader 5

Tushar Chande
Nikolay Kositsin
2207
(33)
Tushar Chande

In der Sanskrit-Sprachege bedeutet "aroon" "Das frühe Licht der Morgenröte". Der Aroon Indikator kann Kursbewegungen vom einem sich in einem Trend befindenden Markt hin zu einem sich seitwärts verändernden Markt prognostizieren.

Er kann mit der folgenden Gleichung berechnet werden:

Aroon Oscillator = Bearish Indikator - Bullish Indikator

wobei:

Bullish Indikator = [(N Perioden - N Perioden von dem größten Maximum / N Perioden] * 100
Bearish Indikator = [(N Perioden - N Perioden vom kleinsten Minimum) / N Perioden] * 100

Die AroonOscillator Analyse beinhaltet drei wichtige Signale.

  1. Wenn die kritischen Werte von -100 oder plus 100 erreicht werden, deutet das auf einen sehr starken Abwärts- oder Aufwärtstrend hin.
  2. Wenn der Wert des Aroon Up = +50 und des Aroon Down = -50 sind, deutet sich ein eine höhere Wahrscheinlichkeit für ein Breakout an oder es ist ein Anzeichen für einen beginnenden Trend.
  3. Oszillatorwerte zwischen Aroon Up = +50 and Aroon Down = -50 deuten auf einen schwachen oder gar nicht existierenden Trend.

Aroon Oscillator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/389

