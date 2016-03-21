und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Aroon Oscillator - Indikator für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Nikolay Kositsin
- Ansichten:
- 2207
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Urheber:
Tushar Chande
In der Sanskrit-Sprachege bedeutet "aroon" "Das frühe Licht der Morgenröte". Der Aroon Indikator kann Kursbewegungen vom einem sich in einem Trend befindenden Markt hin zu einem sich seitwärts verändernden Markt prognostizieren.
Er kann mit der folgenden Gleichung berechnet werden:
Aroon Oscillator = Bearish Indikator - Bullish Indikator
wobei:
Bullish Indikator = [(N Perioden - N Perioden von dem größten Maximum / N Perioden] * 100
Bearish Indikator = [(N Perioden - N Perioden vom kleinsten Minimum) / N Perioden] * 100
Die AroonOscillator Analyse beinhaltet drei wichtige Signale.
- Wenn die kritischen Werte von -100 oder plus 100 erreicht werden, deutet das auf einen sehr starken Abwärts- oder Aufwärtstrend hin.
- Wenn der Wert des Aroon Up = +50 und des Aroon Down = -50 sind, deutet sich ein eine höhere Wahrscheinlichkeit für ein Breakout an oder es ist ein Anzeichen für einen beginnenden Trend.
- Oszillatorwerte zwischen Aroon Up = +50 and Aroon Down = -50 deuten auf einen schwachen oder gar nicht existierenden Trend.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/389
Der Aroon Indikator von Tushar Chande zeigt an, ob ein Langzeittrend weiterhin Bestand hat oder ob er lediglich eine kurze Pause einlegt bevor er weiter seinen Trend fortsetzt.AMkA
Perry Kaufman's adaptiver gleitender Durchschnitt mit indikativen Signalpunkten.
Die 2pbIdeal1MA.mq5 und 2pbIdeal3MA.mq5 Indikatoren, sind gleitende Durchschnitte mit einem Glättungsalgorithmus der von Neutron entwickelt wurde.BrainTrend1
Trendrichtungsindikator BrainTrend1.