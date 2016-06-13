CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Simple Trend Detector - Indikator für den MetaTrader 5

Vladislav Eremeev | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
1211
Rating:
(20)
Veröffentlicht:
std.mq5 (2.64 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Gleich wie RSI und Dem aber empfindlicher.

Die Verwendung ist ähnlich wie bei den erwähnten.

Bild:

EURUSDH1


MQL4 Version:

[fuzzy]https://www.mql5.com/en/code/7728

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/927

Ideal ZigZag Ideal ZigZag

Dies ist ein einfacher aber sehr schneller ZigZag mit keinen fehlenden oder falschen Gipfeln. Der Indikator wurde zur Verwendung in EAs entworfen. Die Feststellung von Gipfeln wurde zeitoptimiert.

Corrected Average (CA) Corrected Average (CA)

Corrected Average Indikator von A.Uhl (auch bekannt als der "Optimale gleitende Durchschnitt").

Bibliothek zur Steuerung von Skype Bibliothek zur Steuerung von Skype

Bibliothek für die Arbeit mit Skype.

Exp_ToCloseProfit Exp_ToCloseProfit

Ein Expert Advisor um ein globales Take Profit für alle offenen Positionen auszuführen.