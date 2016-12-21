und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Stalin - Indikator für den MetaTrader 5
Wirklicher Autor:
Andrey Vassiliev
Stalin ist ein so genannter "Signalindikator", da er dem Händler genaue Handelssignale liefert, indem er blaue und rote Pfeile für Kauf und Verkauf erzeugt.
Der Indikator verwendet das beliebte, einfache und bewährte Kreuzen von zwei gleitenden Durchschnitten. Obwohl das mit die stärksten Signale sind, sind es in einer Seitwärtsbewegung Fehlsignale und ihre große Zahl lässt ihr Kapital deutlich abschmelzen. Daher sind drei Filter in diesem Indikator eingebaut:
- ein Filter auf Basis des RSI (Relative Strength Index);
- ein Filter zur Bestätigung der Bewegung;
- ein Filter für Seitwärtsbewegungen.
Diese Filter eliminieren fast alle Fehlsignale des Indikators.
Eingabe-Parameter:
- MAMethod – Glättungsverfahren:
0 – SMA,
1 – EMA,
2 – SMMA,
3 – LWMA;
- MAShift – Verschub des gleitenden Durchschnitts relativ zum Preischart;
- Fast – "schnelle" Periodenlänge des gleitenden Durchschnittes;
- Slow – "langsame" Periodenlänge des gleitenden Durchschnittes;
- RSI – RSI Periodenlänge zur Signalfilterung;
- Confirm – Bestätigungsverhältnis;
- Flat – Bestätigungsverhältnis bei Seitwärtsbewegungen;
- SoundAlert – Tonsignal an/aus;
- EmailAlert – e-mail senden an/aus.
Parameterbeschreibung:
Der Parameter Confirm stellt den Beginn einer Preisbewegung sicher. Und der garantiert, dass wir den Markt in der richtigen Richtung handeln;
Der Parameter Flat filtert auch falsche Signale und ist verantwortlich Seitwärtsmärkte und Marktsituationen zu erkennen, in denen es zu riskant wäre, eine Position zu eröffnen.
Verwendung im Handel:
Es ist ziemlich einfach nach ihm zu handeln, der Händler muss nur den Signalen auf dem Chart folgen oder das Tonsignal anschalten.
Untersuchen wir die Vergangenheit, erkennen wir, dass die Zahl richtiger Signale zwar beträchtlich ist, dennoch sind nicht alle Positionen erfolgreich. Es wäre daher besser, diesen Indikator mit einem Oszillator zu verbinden, der Gelegenheiten die Positionen zu schließen bei den ersten Anzeichen eines Richtungswechsel aufzeigt.
