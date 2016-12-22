CodeBaseKategorien
Indikatoren

XXRSX_StDev_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
736
(17)
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
xxrsx_stdev.mq5 (13.33 KB) ansehen
xxrsx_stdev_htf.mq5 (12.58 KB) ansehen
xxrsx_stdev_htf.mq5 (12.58 KB)
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der XXRSX_StDev Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Chartperiode des Indikators (timeframe)

Der Indikator benötigt die Datei XXRSX_StDev.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indikators.

Abb.1. Der XXRSX_StDev_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15231

