Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ColorJ2JMAStDev_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 695
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der ColorJ2JMAStDev Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Der Indikator benötigt die ColorJ2JMAStDev.mq5 Indikator Datei. Fügen Sie diese zu <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators hinzu.
Abb.1. Der ColorJ2JMAStDev_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15142
BinaryWave_StDev_HTF
Der BinaryWave_StDev Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.WPR_Chart_HTF
Der WPR_Chart Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
ColorXdinMA_StDev_HTF
Der ColorXdinMA_StDev Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.ColorXMA_Ishimoku_StDev_HTF
Der ColorXMA_Ishimoku_StDev Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.