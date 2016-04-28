请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
XMA_BBx7_Cloud_HTF - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1036
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
在输入参数中含有时段选择选项的XMA_BBx7_Cloud指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时段)
本指标需要 XMA_BBx7_Cloud.mq5 指标文件，把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。
图1. XMA_BBx7_Cloud_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14865
XMA_BBx7_Cloud
基于移动平均的三个布林带通道，以彩色云的方式画出，并在标签中显示了最近的价格数值。ForexLineSign
根据趋势方向的改变而生成交易信号的信号灯信号指标。
ForexLine_HTF
在输入参数中含有时段选择选项的 ForexLine 指标。BB_OsMA_HTF
在输入参数中含有时段选择选项的 BB_OsMA 指标。