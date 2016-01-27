Мультипериодная версия индикатора ChannelsFIBO. Отличается от исходной версии наличием параметра "Таймфрейм исходных данных". В итоге индикатор будет отображать одну и ту же ситуацию независимо от текущего периода графика. К примеру, текущий период — М15, а "Таймфрейм исходных данных" — "1 Hour":

Ограничение: текущий период графика не может быть старше значения, указанного в параметре "Таймфрейм исходных данных", т.к. в этом случае одному бару будет соответствовать сразу несколько значений одной и той же линии канала. К примеру, если "Таймфрейм исходных данных" — "1 Hour", а период текущего графика Н4 и выше, то индикатор попросту ничего не отобразит на экране.