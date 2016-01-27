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Индикаторы

ChannelsFIBO_MTF - индикатор для MetaTrader 4

Ihor Herasko
Ihor Herasko

Ihor Herasko

4.8 (26)
11 продуктов 62 кода 46 тем 7483 комментария
| Russian English Deutsch
Просмотров:
6120
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
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Мультипериодная версия индикатора ChannelsFIBO. Отличается от исходной версии наличием параметра "Таймфрейм исходных данных". В итоге индикатор будет отображать одну и ту же ситуацию независимо от текущего периода графика. К примеру, текущий период — М15, а "Таймфрейм исходных данных" — "1 Hour":

Ограничение: текущий период графика не может быть старше значения, указанного в параметре "Таймфрейм исходных данных", т.к. в этом случае одному бару будет соответствовать сразу несколько значений одной и той же линии канала. К примеру, если "Таймфрейм исходных данных" — "1 Hour", а период текущего графика Н4 и выше, то индикатор попросту ничего не отобразит на экране.

Stream Stream

Индикатор помечает бары, у которых размер превышает заданное значение, установленное в настройках.

Stochastic Only Stochastic Only

Стрелочный индикатор показывает точки потенциального входа в рынок на основе одновременного нахождения в зонах перекупленности/перепроданности трех индикаторов Stochastic с различными периодами.

FloatingSpread FloatingSpread

Индикатор для плавающего спреда. Отображает изменение спреда нескольких валютных пар.

Тиковый график Тиковый график

Представленный индикатор строит полностью функциональный тиковый график, аналогичный стандартным ценовым графикам, с возможностью анализа всеми средствами MetaTrader.