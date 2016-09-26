CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Indikatoren

JCCX_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Der Indikator JCCX mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Die Periode des Indikatorscharts  (Timeframe)

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator JCCX.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator JCCX_HTF

JJRSX_HTF JJRSX_HTF

Der Indikator JJRSX mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

HistVolatility_HTF HistVolatility_HTF

Der Indikator HistVolatility mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

ColorJFatlAcceleration_HTF ColorJFatlAcceleration_HTF

Der Indikator ColorJFatlAcceleration mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

LeManTrend_HTF LeManTrend_HTF

Der Indikator LeManTrend mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.