Индикатор HistVolatility с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор JJRSX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор ColorJFatlAcceleration с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Этот файл заменяет оригинальный файл WndContainer.mqh. Он предотвращает изменение графика при нажатии и удержании кнопки мыши внутри области контейнера.