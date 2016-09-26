CodeBaseKategorien
LeManTrend_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der Indikator LeManTrend mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Die Periode des Indikatorscharts  (Timeframe)

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator LeManTrend.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator LeManTrend_HTF

