Der echte Autor:

klot

Der Indikator ist ein Beispiel der Glättung der vorübergehenden Reihe des Indikators Accumulation/Distribution mittels der Filtrierung des höherwertigen Harmonics.

Die vorliegende Vorgehensweise kann man für die Glättung der Angaben beliebiger Indikatoren verwenden. Der Hauptvorteil der Methode — die praktische Abwesenheit des Verzuges.

Eingabeparameter des Indikators:

input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType= VOLUME_TICK ; input uint N = 7 ; input uint SS = 20 ; input int Shift= 0 ;

in der:

N — gibt die Länge der Reihe (die Stufe der Zwei) ein;

SS — Der Koeffizient der Glättung, der im ergebenden Spektrum die Frequenzen über des bestimmten Wertes auf 0 setzt. SS kann nicht größer als 2^N sein. Bei SS = 2^N wird die Reihe AD vollständig wiederholt.

Für die Arbeit des Indikators wird die Bibliothek https://www.mql5.com/ru/code/7000 gefordert.

in Abb.1. Der Indikator i-SpectrAnalysis_AD