Основная идея:

Прочитав статью о физических расчетах линейного импульса в блоге Achmad Hidayat, я был впечатлен и попытался создать на ее основании простой индикатор. К сожалению, я не смог четко прочесть всю статью, поэтому вынужден был искать другие источники для лучшего понимания вопроса. Поэтому я был очень благодарен миссис Sarah Friedl, статью которой о линейном импульсе я нашел на http://study.com/academy/lesson/linear-momentum-definition-equation-and-examples.html.

Линейный Импульс:

Импульс — интенсивность, с которой объект передвигается с места на место — это мое собственное определение. Импульс может быть рассчитан по следующей формуле: импульс=масса*скорость. Вы уже должны знать, что скорость — это направленная быстрота. Кратчайшая формула: p=mv, где p — импульс, m — масса (в кг), а v — скорость (в м/с).

Реализация идеи линейного импульса в пользовательском индикаторе MetaTrader:

Нижеследующее объясняет, почему это называется линейным импульсом (или Линейным Моментумом) на Форексе.