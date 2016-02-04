Ставь лайки и следи за новостями
Linear Momentum - индикатор для MetaTrader 4
Просмотров: 6041
- 6041
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Основная идея:
Прочитав статью о физических расчетах линейного импульса в блоге Achmad Hidayat, я был впечатлен и попытался создать на ее основании простой индикатор. К сожалению, я не смог четко прочесть всю статью, поэтому вынужден был искать другие источники для лучшего понимания вопроса. Поэтому я был очень благодарен миссис Sarah Friedl, статью которой о линейном импульсе я нашел на http://study.com/academy/lesson/linear-momentum-definition-equation-and-examples.html.
Линейный Импульс:
Импульс — интенсивность, с которой объект передвигается с места на место — это мое собственное определение. Импульс может быть рассчитан по следующей формуле: импульс=масса*скорость. Вы уже должны знать, что скорость — это направленная быстрота. Кратчайшая формула: p=mv, где p — импульс, m — масса (в кг), а v — скорость (в м/с).
Реализация идеи линейного импульса в пользовательском индикаторе MetaTrader:
Нижеследующее объясняет, почему это называется линейным импульсом (или Линейным Моментумом) на Форексе.
- p = импульс;
- m = масса, за которую берется объем сделки или тика. Я предлагаю использовать объем тика, поскольку проще находить информацию по тикам, чем информацию по объему всех лотов, торгуемых по всему миру.
- v = скорость, значение которой рассчитывается как движение (в пипсах), деленное на таймфрейм (пипсы/с вместо м/с).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13120
