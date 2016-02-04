CodeBaseРазделы
PairsIndex - индикатор для MetaTrader 4

Roberto Jacobs | Russian English Deutsch 日本語
Просмотров:
4073
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор PairsIndex показывает индекс цены, рассчитанный по 7 валютам, каждая из которых оценивается по семи валютным парам. Таким образом, генерация индекса происходит на 7х7=49 валютных парах.

В дополнение, индикатор представляет тренд для каждого таймфрейма, основанный на расчете индикатора MACD. Кроме того, индикатор дает рекомендации к покупке, продаже или ожиданию, которые рассчитываются на основе MA, CCI и OSMA.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13100

