PairsIndex - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4073
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Индикатор PairsIndex показывает индекс цены, рассчитанный по 7 валютам, каждая из которых оценивается по семи валютным парам. Таким образом, генерация индекса происходит на 7х7=49 валютных парах.
В дополнение, индикатор представляет тренд для каждого таймфрейма, основанный на расчете индикатора MACD. Кроме того, индикатор дает рекомендации к покупке, продаже или ожиданию, которые рассчитываются на основе MA, CCI и OSMA.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13100
