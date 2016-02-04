Индикатор PairsIndex показывает индекс цены, рассчитанный по 7 валютам, каждая из которых оценивается по семи валютным парам. Таким образом, генерация индекса происходит на 7х7=49 валютных парах.

В дополнение, индикатор представляет тренд для каждого таймфрейма, основанный на расчете индикатора MACD. Кроме того, индикатор дает рекомендации к покупке, продаже или ожиданию, которые рассчитываются на основе MA, CCI и OSMA.